Coupe du monde de basket - "La Belgique mérite sa victoire", reconnait le sélectionneur serbe Svetislav Pesic

Après la défaite de la Serbie en Belgique (73-69) dimanche après-midi à Mons en qualifications pour la Coupe du monde 2023 de basket, Svetislav Pesic, le coach serbe, reconnaissait la supériorité des Belgian Lions. "Je tiens à féliciter la Belgique qui a mérité cette victoire", avouait-il."On a contrôlé le match pendant un certain temps avant de commettre trop de pertes de balle qui ont remis notre adversaire dans le match en lui donnant confiance avec des paniers faciles", a analysé Pesic. "On savait que la Belgique allait être dans l'intensité défensive avec beaucoup de pression et le début du dernier quart a été fatal pour nous. À nous d'en tirer les leçons et d'apprendre." Même son de cloche du côté de l'ancien ostendais Marko Jagodic-Kuridza. "On a joué un match trop soft et on doit avoir une meilleure attitude. Je ne sais pas comment ça se fait qu'on a eu autant de problèmes en défense et j'espère que c'est la dernière fois que ça arrivera." (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.