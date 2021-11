Coupe du monde de basket - Les Belgian Lions entament les qualifications sans Manu Lecomte et Jean Salumu

Le sélectionneur national Dario Gjergja a dévoilé mercredi sa sélection pour les deux premières rencontres de la Belgique dans le cadre du premier tour des qualifications européennes de la Coupe du monde masculine de basket 2023.Les Belgians Lions, 37e au classement mondial, joueront leur premier match le 25 novembre en Slovaquie (FIBA 65). Trois jours plus tard, les Belges recevront la Serbie (FIBA 6) à Mons. La troisième équipe du groupe A est la Lettonie (FIBA 27). Ces deux rencontres se joueront sans Manu Lecomte et Jean Salumu (blessés), Jonathan Tabu, Maxime De Zeeuw et Kevin Tumba (sans club) et Vrenz Bleijenbergh, qui, après concertation avec le management des Belgian Lions, restera avec son club du Real Betis. La Coupe du monde se déroulera en Indonésie, au Japon et aux Philippines du 25 août au 10 septembre 2023. Elle réunira 32 nations, dont 12 venues d'Europe. Trente-deix équipes européennes, réparties en huit groupes de quatre, entameront les "European Qualifiers" la dernière semaine de novembre. Les trois premiers de chaque groupe accèderont à la deuxième étape qualificative, qui se déroulera avec six groupes de quatre. Les deux premiers de chaque groupe se qualifieront pour la Coupe du monde 2023. La sélection : Thomas Akyazili, Ismaël Bako, Haris Bratanovic, Jonas Delalieux, Pierre-Antoine Gillet, Vincent Kesteloot, Alex Libert, Jean-Marc Mwema, Retin Obasohan, Loïc Schwartz, Quentin Serron, Sam Van Rossom, Andy Van Vliet, Hans Vanwijn (Belga)