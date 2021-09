Coupe du monde de canoë-kayak slalom: Mathieu Doby, pour sa course d'adieux, et tous les Belges éliminés après les séries à Pau

Ni Mathieu Doby pour sa course internationale d'adieux, ni les autres kayakistes belges n'ont réussi à passer le cap des séries éliminatoires de la finale de Coupe du monde de canoë-kayak slalom, à Pau, vendredi dans le sud-ouest de la France.Pour ses deux dernières descentes sous les couleurs de la Belgique, Doby, 40 ans, 11e en K1 aux Jeux de 2012, a écopé de successivement 8 et 52 points de pénalité, terminant 36e et 20e de ses deux runs en éliminatoires du C1 messieurs. Seuls le top 20 puis top 10 étaient qualificatifs pour les demi-finales de samedi. En K1 dames, Janina Kriesinger s'est classée 33e sur 50 partantes de sa première descente, où les 20 premières accédaient aux demi-finales. Elle prenait ensuite la 15e place de la 2e, où seules les dix premières rejoignaient le stade suivant de la compétition. Chez les messieurs, Maxime Aubertin a fini 50 du 1er run, Gaëtan De Greef 57e et Michiel Wijckmans 68e et dernier. Là aussi, seuls les 20 premiers se hissaient directement en demies. Dans son 2e run, Aubertin est passé à une place et 9 centièmes de seconde de la qualification en demies avec une 11e position, tandis que De Greef finissait 25e et Wijckmans 28e. Enfin, engagée en C1, la jeune Elorri Erdois n'a pu éviter les 36e et 14e places de ses deux séries et est également éliminée. (Belga)