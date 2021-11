Coupe du monde de cyclocross - 8e manche à Besançon: les classements

Les classements à l'issue de la 8e manche de la Coupe du monde de cyclocross, dimanche, à Besançon, en France:Classement dames élites (47 engagées): 1. Lucinda Brand (Baloise Trek Lions/ P-B) en 51:09 2. Maghalie Rochette (Can) à 0:26 3. Denise Betsema (P-B) 0:34 4. Fem van Empel (P-B) 0:37; 5. Puck Pieters (P-B) 0:44; 6. Inge van der Heijden (P-B) 1:21; 7. Clara Honsinger (USA) 1:31; 8. Shirin van Anrooij (P-B) 1:40; 9. Katie Clouse (USA) 2:10; 10. Line Burquier (Fra) 2:31 ? 12. Alicia Franck 2:54; 14. Marion Norbert Riberolle 2:58; 18. Sanne Cant 3:34; Classement général: 1. Lucinda Brand (Trek Baloise Lions/P-B) 252 points 2. Denise Betsema (P-B) 223 3. Puck Pieterse (P-B) 182 4. Shirin van Anrooij (P-B) 140; 5. Annemarie Worst (P-B) 134; 6. Fem van Empel (P-B) 133; 7. Kata Blanka Vas (Hon) 125; 8. Clara Honsinger (USA) 124; 9. Inge van der Heijden (P-B) 121; 10. Yara Kastelijn (P-B) 113 ? 15. Alicia Franck 80. Elites messieurs (50 engagés): 1. Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) en 1h03:47 2. Toon Aerts 0:10 3. Pim Ronhaar (P-B) 1:44 4. Michael Vanthourenhout 1:57; 5. Corné van Kessel (P-B) 2:19; 6. Niels Vandeputte 2:21; 7. Tom Meeusen 2:27; 8. Toon Vandebosch 2:31; 9. Marcel Meisen (All) 2:40; 10. Laurens Sweeck 2:42; 11. Felipe Orts (Esp) 2:43; 12. Ryan Kamp (P-B) 2:44; 13. Lander Loockx 2:53; 14. Emiel Verstrynge 2:57; 15. Vincent Baestaens 3:03; 16. Jente Michels 3:13; 17. Loris Rouiller (Fra) 3:45; 18. Joshua Dubau (Fra) 4:24; 19. Theo Thomas (Fra) 4:27; 20. David Menut (Fra) 4:32 Classement général: 1. Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) 285 points 2. Toon Aerts 206 3. Lars van der Haar (P-B) 175 4. Quinten Hermans 175; 5. Michael Vanthourenhout 173; 6. Corné van Kessel (P-B) 129; 7. Toon Vandebosch 116; 8. Laurens Sweeck 110; 9. Daan Soete 108; 10. Vincent Baestaens 107; 11. Ryan Kamp (P-B) 103; 12. Niels Vandeputte 100; 13. Jens Adams 93. 14. Marcel Meisen (All) 79; 15. Kevin Kuhn (Sui) 77; 16. Pim Ronhaar (P-B) 69; 17. Tom Meeusen 51; 18. Emiel Verstrynge 51; 19. Anton Ferdinande 50; 20. Cameron Mason (G-B) 36 ? 23. Thijs Aerts 33; 33. Lander Loockx 19; 38. Jente Michels 10; 43. Thibau Nys 7; 44. Witse Meeussen 7; 53. Diether Sweeck 2. (Belga)

