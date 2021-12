Coupe du monde de cyclocross - De retour de blessure, Mathieu Van der Poel ne sait pas s'il pourra suivre Wout van Aert

Mathieu Van der Poel entame dimanche sa saison de cyclocross à Dendermonde, alors qu'il revient d'une blessure au genou. Il a évoqué sa convalescence, sa saison et sa rivalité avec Wout Van Aert en conférence de presse, mardi.Afin de préparer la saison de cyclocross après une lourde saison sur route, le Néerlandais, 26 ans, s'est offert une période de repos nécessaire au lendemain de Paris-Roubaix. Une blessure à l'entraînement a ensuite perturbé sa préparation, et la question est aujourd'hui de savoir dans quelle condition il prendra le départ à Dendermonde, dimanche, après avoir manqué les rendez-vous à Rucphen et à Namur. Mathieu van der Poel se sent prêt malgré tout. "Sinon je ne prendrais pas le départ", a-t-il expliqué. "Je suis prêt pour le service. Je peux tout refaire. J'ai assez fait pour être au départ dimanche", même si Van der Poel reconnaît que "tout n'est pas encore parfaitement en ordre". Plus tôt, il avait craint devoir faire l'impasse sur la saison de cyclocross. Mais son programme est perturbé. "Ma saison de cross n'est pas comme les saisons que j'ai connues auparavant. J'arrive alors qu'on est au-delà de la moitié de la saison. J'avais besoin de repos." Désormais rassuré, le quadruple champion du monde a noté les championnats du monde dans son agenda. "Le parcours de Fayetteville où auront lieu les championnats du monde fin janvier 2022 a quelque chose d'unique. Je ne peux comparer cette course avec aucune autre, mais j'en ai bien fait un objectif", a-t-il dévoilé. En attendant, Mathieu Van der Poel le reconnaît: la concurrence sera rude, en particulier celle de son rival de toujours Wout Van Aert. "Le niveau en cyclocross est particulièrement élevé actuellement. Wout Van Aert est très fort maintenant. Je ne sais pas si je saurai le suivre. Mais je me surprendrai peut-être moi-même", a-t-il déclaré. Et ce, dès dimanche? "Je dois accrocher le groupe derrière Van Aert. Mais je suis impressionné par ce que Wout a montré les dernières semaines. Il est encore plus fort que ce à quoi je m'attendais." (Belga)