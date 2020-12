Coupe du monde de cyclocross: Lucinda Brand, insatiable, l'emporte à Dendermonde, Sanne Cant 6e

Lucinda Brand (Telenet-Baloise Lions) a remporté la 3e des cinq épreuves de la Coupe du monde de cyclocross dimanche à Dendermonde. La Néerlandaise, en tête de tous les classements du circuit cette saison, a dominé une épreuve rendue très boueuse et glissante par la météo, devant l'Américaine Clara Honsinger et sa compatriote Ceylan del Carmen Alvarado. Sanne Cant, 6e, a réussi une belle course.C'est une autre Néerlandaise Denise Betsema qui avait pris les commandes au premier tour devant Brand et Cant, puis Ceylin del Carmen Alvarado. Cette dernière, championne du monde, allait revenir vers l'avant pour prendre la tête au deuxième tour avec Brand dans sa roue. Une autre Néerlandaise encore, Annemarie Worst s'insérait aussi dans le top 4. Le duel entre Brand et Alvarado s'est avéré épique en raison du parcours extrêmement boueux. Mais l'invitée surprise fut, comme à Namur dimanche dernier, la championne des Etats-Unis Clara Honsinger, qui s'est insérée entre les deux rivales néerlandaises terminant derrière Brand qui réussit un 18e podium en 18 courses avec une 10e victoire cette saison. Deux autres Néerlandaises Fem van Empel et Annemerie Worst complètent le top 5. Lucinda Brand conforte plus encore sa place de leader au classement de la Coupe du monde avec un trois sur trois et 120 points au compteur devant Ceylan del Carmen Alvarado (77 points). Les organisateurs avaient décidé de maintenir leur épreuve malgré les vents de tempête soufflant sur la Belgique dimanche, adaptant juste leur parcours en supprimant un échafaudage de 65m servant de pont et l'arche à l'arrivée. Il reste deux rendez-vous en Coupe du monde, à Huslt au Pays-Bas le 3 janvier puis à Overijs (Belga)