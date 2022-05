Coupe du monde de kayak sprint - Hermien et Artuur Peters en finale A du K1 à Poznan

Artuur Peters et sa sœur Hermien se sont qualifié pour la finale A du K1, respectivement sur 1.000m et sur 500m, à l'issue de leur série éliminatoire et des demi-finales, jeudi, lors de la journée d'ouverture de la 2e étape et manche finale de Coupe du monde de kayak en ligne à Poznan, en Pologne.En fin de matinée, Artuur Peeters, 25 ans, a pris la 2e place de sa série, les quatre premiers étant qualifiés pour les demies, à 2.20 de l'Australien Thomas Green. Le Limbourgeois a signé le 2e chrono des séries dont le déroulement a été très perturbé par le vent violent balayant le plan d'eau polonais. Dans la 2e des 3 demi-finales, le Belge, 10e des JO de Tokyo sur cette distance, a pris la 3e et dernière place donnant accès à la finale, en 3:33.84, derrière le champion du monde portugais Fernando Pimenta (3:31.66) et l'Allemand Martin Hiller (3:32.41). La finale est programmée samedi à 12h20. Sa sœur aînée, 27 ans, a suivi ses traces sur 500m en prenant la 2e place de sa série en matinée, avant de s'imposer lors de la 2e série des 3 demi-finales l'après-midi, avec le 6e temps des demi-finales. Sa finale est programmée aussi samedi, dès 12h55. Son équipière du K2 olympique, Lize Broekx, a quant à elle été renvoyée en finale B, après une 3e place en série et une 5e en demies. Vendredi, Artuur Peters est inscrit aussi sur le K2 500m avec Bram Sikkens, et chez les dames Hermien Peters sera associée en K2 sur 500m avec Lize Broekx. (Belga)