Coupe du monde de kayak sprint - Hermien Peters et Lize Broekx en finale A du K2 500m

Le duo féminin composé de Lize Broekx et Hermien Peters s'est qualifié vendredi pour la finale A du K2 sur 500 m, vendredi lors de la 2e étape et manche finale de Coupe du monde de kayak en ligne à Poznan, en Pologne. Son frère Artuur et Bram Sikkens, associés en K2 sur la même distance, disputeront eux la finale B.Broekx et Peters, 4e de la manche d'ouverture dimanche dernier à Racice (Tch), se sont d'abord qualifiées pour les demies en prenant la 2e place de la 2e des 5 séries éliminatoires, derrière les Danoises. Après une après-midi perturbée par des vents violents à Poznan, la plupart des courses ont été retardées en début de soirée. Les deux Limbourgeoises, 9e des Jeux Olympiques de Tokyo, y ont ensuite remporté leur demi-finale, en 1:44.67, soit les 7e meilleurs chronos des 9 finalistes de dimanche (12h07). Artuur Peters et Bram Sikkens, également inscrits sur le K2 500m, sont sortis des séries avec la 4e place, derrière le Danemark, la Slovaquie et Tchéquie, mais ont ensuite échoué en début de soirée dans leur quête de finale A. Dans leur demi-finale, la plus rapide des trois, le duo du Limbourgeois et du Malinois s'est classé 6e alors que seuls les 3 premiers (Canada, Australie et Danemark) se hissaient en finale. Samedi, Artuur Peters et sa sœur Hermien disputeront la finale A du K1, respectivement sur 1.000m et sur 500m, tandis que Lize Broekx sera engagée en finale B du K1 500m. (Belga)