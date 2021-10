Coupe du monde de natation - Louis Croenen 7e de la finale du 200 mètres libre à Berlin

Louis Croenen a pris la 7e place de la finale du 200 mètres nage libre dimanche soir à Berlin lors de la première manche de la Coupe du monde de natation en petit bassin (25 mètres).L'Olympien du Shark a signé le temps de 1:45.73, soit deux centièmes de mieux que son temps du matin (1:45.75), terminant à pas moins de 5.08 du Sud-Africain Matthew Sates, vainqueur en 1:40.65 devant l'Australien Kyle Chalmers (1:40.82) et le Lituanien Danas Rapsys (1:41.17). Croenen avait débuté sa journée prenant la 15e place des séries du 50 mètres papillon en couvrant les deux longueurs de bassin en "dauphin" en 23.65 secondes, lors de la 6e série qu'il a bouclée en 7e position. Croenen a fini 4e du 200 m papillon samedi, 5e du 100 m papillon et 6e du 100 m 4 nages vendredi dans la capitale allemande. La Coupe du monde de natation comprend quatre étapes. Après Berlin, les nageurs se rendront à Budapest (7-9 octobre), Doha (21-23 octobre) et Kazan (28-30 octobre) (Belga)