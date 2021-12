Coupe du monde de patinage - Sandrine Tas fait tomber le record de Belgique sur 1.000 m

Sandrine Tas a battu le record de Belgique du 1.000 m lors de la deuxième journée de la 4e manche de la Coupe du monde de patinage samedi à Calgary au Canada. Tas a signé un chrono de 1:16.46, effaçant le précédent record qu'elle avait établi le week-end dernier à Salt Lake City (1:16.53)Placée dans le groupe B, Tas n'a cependant pas pu faire mieux qu'une 18e place tandis que Stien Vanhoutte s'est classée 26e en 1:17.54, un nouveau record personnel. La victoire est revenue à la Chinoise Qi Lin en 1:14.56. Dans le groupe A, la Japonaise Nao Kodaira s'est imposée en 1:12.51. Vendredi, Tas avait déjà battu le record de Belgique du 500 m avec un chrono de 38.67. Samedi, elle avait terminé à la 17e place du second 500 m à Calgary. Bart Swings s'était lui classé 6e du 1.500 m Calgary accueille jusqu'à dimanche la quatrième des cinq étapes de la Coupe du monde de patinage de vitesse et la dernière avant les Jeux Olympiques de Pékin (4-20 février). L'ultime manche de la Coupe du monde est fixée les 12 et 13 mars à Heerenveen, aux Pays-Bas. (Belga)