Coupe du monde de patinage: Sandrine Tas prend la sixième place sur le départ groupé

Sandrine Tas a terminé à la sixième place du départ groupé dames des finales de la Coupe du monde de patinage de vitesse dimanche à Heerenveen aux Pays-Bas.Tas, 26 ans, a récolté six points de sprint pour terminer à la sixième place. La victoire est revenue à la Néerlandaise Irene Schouten devant sa compatriote Marijke Groenewoud et l'Italienne Francesca Lollobrigida. Lollobrigida profite de sa troisième place pour remporter le classement général du départ groupé avec 602 points devant la Canadienne Ivanie Blondin (572), 4e dimanche, et Irene Schouten (506). Quelques minutes plus tôt, Bart Swings avait réalisé le doublé sur le départ groupé messieurs en remportant la course et le classement général de la discipline. Il avait aussi pris la 4e place sur 1.500 m dimanche et la deuxième place sur 5.000 m samedi. (Belga)