Coupe du monde de patinage: Swings remporte le départ groupé d'Heerenveen et le général

Bart Swings a réalisé le doublé en remportant le départ groupé et le classement général de la discipline lors des finales de la Coupe du monde de patinage de vitesse dimanche à Heerenveen aux Pays-Bas. Le Louvaniste avait déjà remporté le classement général en 2021.Champion olympique du départ groupé, Swings a franchi la ligne en première position devant l'Italien Andrea Giovannini et le Néerlandais Jorrit Bergsma. Avec cette deuxième victoire de la saison en Coupe du monde, Swings remporte le classement général du départ groupé avec 652 points devant Giovannini (550) et le Russe Ruslan Zakharov, absent après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Plus tôt dimanche, le Louvaniste avait terminé à la quatrième place du 1.500 m en 1:44.717. La victoire est revenue au Néerlandais Kjeld Nuis en 1:43.486 devant son compatriote Thomas Krol (1:43.797) et le Canadien Connor Howe (1:44.393). L'Américain Joey Mantia, 12e dimanche, remporte le classement général de la distance avec 280 points, devant Howe (256) et Nuis (224). Swings termine 5e avec 215 points. Dimanche, Sandrine Tas participera au départ groupé dames à 17h00.