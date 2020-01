Coupe du monde de ski alpin - Henrik Kristoffersen remporte le slalom de Schladming pour la 4e fois

Le Norvégien Henrik Kristoffersen a remporté le slalom de Coupe du monde de ski alpin de Schladming, mardi soir en Autriche. Deuxième de la 1e manche derrière l'Autrichien Marco Schwarz, Kristoffersen a profité de l'abandon de Scharz, parti à la faute en début de seconde manche, pour signer sa 22e victoire en Coupe du monde, la 18e en slalom.Seul skieur avec l'Autrichien Benjamin Raich à s'être imposé quatre fois à Schladming Kristoffersen, qui signe sa 3e victoire de la saison, l'emporte en 1:42.37 devant le Français Alexis Pinturault, 2e à 0.34, et le Suisse Daniel Yule, 3e à 0.83. Henrik Kristoffersen conforte sa 1e place au classement de la Coupe du monde de slalom et au classement de la Coupe du monde de ski alpin où, avec 841 points, il devance Pinturault (722). Le Norévgien domine la Coupe du monde de slalom avec 552 points, devant Yule (495). Armand Marchant a été éliminé après la 1e manche. Le Thimistérien, dossard 28, avait signé le 32e temps de la 1e manche en 54.37, alors que seuls les 30 premiers sont qualifiés pour la seconde manche. Marchant est 72e de la Coupe du monde (69 points) et 27e du petit globe de slalom (69 points). (Belga)