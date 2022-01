Coupe du monde de ski alpin - Linus Strasser enlève le slalom de Schladming

L'Allemand Linus Strasser a remporté le slalom de Schladming, comptant pour la Coupe du monde de ski alpin, mardi en Autriche. Il a devancé le Norvégien Atle Lie McGrath et l'Autrichien Manuel Feller.Cinquième de la première manche, Strasser a signé le sixième temps de la seconde manche pour s'imposer en 1:46:00. L'Allemand décroche la 3e victoire de sa carrière en Coupe du monde. Atle Lie McGrath décroche lui le premier podium de sa carrière en prenant la 2e place à seulement trois centièmes de Strasser. Manuel Feller, 28e de la première manche, a lui signé le meilleur temps de la seconde manche pour compléter le podium à 39 centièmes. Lors de la première manche, Armand Marchant et Dries Van den Broecke avaient tous les deux abandonné, manquant une place dans le top 30, qualificatif pour la seconde manche. Au classement de la Coupe du monde, le Suisse Marco Odermatt reste largement en tête avec 1200 points devant le Norvégien Aleksander Kilde (825) et l'Autrichien Matthias Mayer (692). Les trois spécialistes des épreuves de vitesse étaient absents mardi en Autriche. Le cirque blanc va désormais prendre la direction de la Chine pour les Jeux Olympiques de Pékin qui débutent le 4 février prochain. (Belga)