Coupe du monde de ski alpin (m) - Henrik Kristoffersen remporte le slalom de Madonna di Campiglio

Le Norvégien Henrik Kristoffersen a remporté la première manche du slalom de Madonna di Campiglio, comptant pour la Coupe du monde de ski alpin, mardi en Italie. Il a devancé son compatriote Sebastian Foss-Solevaag et l'Italien Alex Vinatzer.Douzième de la première manche, Kristoffersen s'est montré le plus rapide de la seconde manche en 46.76 pour un chrono total de 1:35.35. Vainqueur de la première manche en début de soirée, Foss-Solevaag termine deuxième (+0.33) après une seconde manche bouclée en 48.34, soit une seconde de plus que lors de la première manche. Troisième de la première manche, Vinatzer a terminé avec le 22e temps en 47.85, ce qui lui permet de terminer sur la dernière marche du podium à 34 centièmes de Kristoffersen. Côté belge, Armand Marchant et Tom Verbeke avaient été éliminés lors de la première manche. Marchant avait terminé 33e et Verbeke n'avait pas terminé la course. Au classement général de la Coupe du monde, le Français Alexis Pinturault, huitième mardi, conserve la tête avec 400 points devant le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde (375) et le Suisse Marco Odermatt (340). (Belga)