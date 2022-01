Coupe du monde de snowboard - Loranne Smans 10e en slopestyle à Mammoth Mountain

Loranne Smans s'est classée dixième du slopestyle féminin lors de la deuxième manche de la Coupe du monde de snowboard à Mammoth Mountain, samedi, aux Etats-Unis.Smans a obtenu un score de 44.12 qui lui vaut la dixième et dernière place de la finale. La victoire est revenue à l'Américaine Jamie Anderson (86.32) devant la Néo-Zélandaise Zoi Sadowski Synnott (82.50) et la Japonaise Kokomo Murase (77.94). Sebbe de Buck a lui été éliminé en qualifications du slopestyle masculin. Il avait terminé onzième (69.25) de sa série, alors que les huit premiers accédaient à la finale. De Buck finit 19e de cette manche. L'Américain Redmond Gerard (82.88) s'est imposé. La troisième des six manches se tiendra le 15 janvier à Laax en Suisse. (Belga)