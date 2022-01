Coupe du monde de snowboard - Sebbe de Buck 5e et Evy Poppe 6e en slopestyle à Calgary

Sebbe de Buck et Evy Poppe ont respectivement terminé 5e et 6e en slopestyle pour la première des six manches de la Coupe du monde de snowboard samedi à Calgary au Canada.Après avoir réalisé le deuxième meilleur score des qualifications vendredi, De Buck, 26 ans, a inscrit 79.80 points lors du premier run. Lors du second run, il n'a pas pu faire mieux que 70.86 et se classe donc 5e. Le Canadien Sébastien Toutan s'est imposé avec 86.86 points devant le Norvégien Mose Roiseland (84.50) et l'Américain Luke Winkelmann (83.20). Poppe a elle réalisé un score de 60.90 dans son premier run mais ne parvenait pas à faire mieux lors du second run après une chute (32.93). Avec 60.90 points, la jeune snowboardeuse, 17 ans, termine à la 6e place. La victoire est revenue à la Japonaise Kokomo Murase (77.58) devant sa compatriote Miyabi Onitsuka (77.18) et la Canadienne Laurie Blouin (75.73). (Belga)