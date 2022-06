Coupe du monde de voile - Deuxième place pour Emma Plasschaert et Isaura Maenhaut/Anouk Geurts

Emma Plasschaert a terminé à la deuxième place en catégorie ILCA 6 (ex-Laser Radial) de l'Allianz Regatta, deuxième manche de la Coupe du monde de voile, samedi à Almere aux Pays-Bas. Isaura Maenhaut et Anouk Geurts ont fait de même en 49er FX.Plasschaert, 28 ans, a pris la huitième place de la course aux médailles, la seule régate du jour. Un résultat suffisant pour conserver sa deuxième place au classement général avec un total de 71 points, soit trois de plus que la Grecque Vasileia Karachaliou qui s'impose avec 68 points. Eline Verstraelen termine elle à la 40e place avec 254 points. En 49er FX, Isaura Maenhaut et Anouk Geurts ont remporté la course aux médailles samedi mais doivent se contenter de la deuxième place au classement général avec 55 points derrière les Néerlandaises Odile van Aanholt et Annette Duetz qui s'imposent avec un total de 53 points. Dans la catégorie 49er, Yannick Lefèbvre et Tom Pelsmaekers se sont eux classés troisièmes de la course aux médailles et terminent sixièmes au classement général avec 82 points. Arthur De Jonghe et Jan Heuninck terminent eux 17e avec 128 points. Les Néerlandais Bart Lambriex et Floris van de Werken ont arraché la victoire avec un total de 35 points. Daan Baute, dans le groupe Silver en Formula Kite, occupe lui la 27e place avec 94 points après seize régates. En planche à voile, Thomas Broucke est 6e avec 55 points en IQFoil après treize régates. (Belga)