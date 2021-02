Coupe du monde des clubs - Le Bayern gagne le Mondial des clubs, son 6e trophée en un an, et égale le Barça

Benjamin Pavard a offert jeudi au Bayern Munich un Grand chelem extraordinaire de six titres consécutifs en moins d'un an, en marquant l'unique but de la finale du Mondial des clubs à Al Rayyan au Qatar contre les Tigres de Monterrey (1-0).Les Allemands rejoignent dans l'histoire le FC Barcelone de 2009, la seule équipe avant eux à avoir gagné la même année coupe, championnat et Supercoupe nationale, Ligue des champions, Supercoupe d'Europe et Mondial des clubs. "Nous avons écrit l'Histoire, on se souviendra longtemps de notre équipe", a lancé Robert Lewandowski au coup de sifflet final: "Décrocher six titres consécutivement est quelque chose de très spécial. Je pense que c'est l'un des plus grands exploits possible en football". (Belga)