Coupe du monde des clubs - Tigres bat Palmeiras et devient le 1er club de la CONCACAF finaliste du Mondial des clubs

Les Mexicains de Tigres UANL, champions de la zone CONCACAF (Amérique du Nord, Centrale et Caraïbes) se sont qualifiés pour la finale de la Coupe du monde des clubs en battant 0-1 les Brésiliens de Palmeiras, vainqueur de la Copa Libertadores, dimanche, au Stade de la Cité de l'éducation, à Al Rayyan, au Qatar.Tigres se montrait dangereux dans le jeu aérien en première période, le gardien de Palmeiras Weverton devant repousser des têtes de Carlos Gonzalez (4e) et d'André-Pierre Gignac (37e). Palmeiras répliquait par un tir lointain de Rony, détourné par Guzman (18e). Les Mexicains prenaient l'avantage en début de seconde période, grâce à un penalty de Gignac sifflé pour une faute de Luan sur Gonzalez (54e). Le forcing de Palmeiras ne débouchait que sur un tir de Vina de peu à côté (90e+6). Tigres devient ainsi le premier club de la CONCACAF à se hisser en finale du Mondial des clubs. En finale, jeudi 11 février à nouveau au Stade de la Cité de l'éducation d'Al Rayyan, Tigres défiera le vainqueur de l'autre demi-finale, programmée lundi, entre les Egyptiens d'Al-Ahly et les Allemands du Bayern Munich. Palmeiras jouera contre le perdant pour la troisième place. Les Mexicains tenteront de briser l'hégémonie européenne. Corithians, en 2012, a été le dernier club non-européen à remporté le titre. (Belga)