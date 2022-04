Coupe du Roi - Le Bétis Séville s'offre sa 3e Coupe d'Espagne

Le Bétis Séville a remporté la Coupe d'Espagne de football après sa victoire (1-1 a.p., 5-4 t.a.b.) contre Valence samedi.Borja Iglesias avait donné l'avantage aux Sévillans, qui évoluaient à domicile mais dans le stade olympique de Séville, après onze minutes de jeu. À la demi-heure, Valence égalisait via Hugo Duro. En seconde période, les deux équipes n'arrivaient pas à se départager et les deux formations se sont alors dirigées vers la prolongation et les tirs au but. Le Bétis Séville a remporté la troisième Coupe d'Espagne de son histoire. Le dernier succès du club sévillan dans la compétition remontait à 2005. (Belga)

© 2022 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.