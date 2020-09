Coups de couteau à Birmingham - La police diffuse les images du suspect de l'attaque toujours recherché

La police britannique a rendu publiques des images de vidéo CCTV de l'assaillant suspecté d'avoir mené une attaque au couteau à Birmingham dans la nuit de samedi à dimanche faisant un mort et sept blessés. Une chasse à l'homme est toujours en cours dimanche soir pour appréhender le suspect, selon la BBC.Durant l'enregistrement, un homme portant une casquette noir et un blouson à capuche noir est filmé en train de marcher sur un trottoir. "A ce stade nous pensons que les attaques ont été menées au hasard et nous n'avons pas d'indication d'un motif", a indiqué l'un des responsables de la police, Steve Graham, cité par la BBC. "Nous demandons à qui que ce soit qui reconnait cet homme dans la vidéo de nous contacter au plus vite. Si vous le voyez, s'il vous plait ne vous approchez pas, mais appelez le numéro 999 immédiatement", demande la police, qui recommande la vigilance. Selon les premiers éléments de l'enquête, ouverte pour meurtre, rien ne permet de retenir à ce stade une hypothèse "terroriste" ou celle d'un crime haineux, pas plus que celle d'un conflit entre gangs, avait expliqué l'un des responsables de la police, Steve Graham, lors d'une conférence de presse. "Nous sommes à la recherche d'un suspect et les investigations pour identifier et ensuite retrouver ce suspect se poursuivent", a ajouté le responsable. (Belga)

