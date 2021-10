Coups de couteau au Centre de Sol Cress à Spa : une personne sévèrement blessée

Une importante altercation est survenue samedi soir entre plusieurs résidents du centre Sol Cress, à Spa. Le parquet de Liège a indiqué dimanche qu'une personne avait été sévèrement blessée durant la bagarre au centre d'accueil pour réfugiés .La rixe a eu lieu entre six hommes, d'origine algérienne et afghane, et trois personnes ont été blessées. Touchée par un couteau, l'une des victimes a été transportée à l'hôpital mais ses jours n'étaient plus considérés comme en danger dimanche soir. Deux individus algériens ont été privés de liberté et seront déférés au parquet de Verviers lundi. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.