Coups de feu à répétition à Molenbeek - Le plan canal n'est pas remis en cause; une demande de policiers supplémentaires à l'étude

La ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden (CD&V) étudiera la demande d'affectation, dans l'urgence, de 20 policiers supplémentaires que lui a soumise jeudi matin la bourgmestre de la commune de Molenbeek-Saint-Jean, Catherine Moureaux, ont indiqué les deux femmes, à l'issue d'un long entretien au cabinet de la première.Au terme de cette réunion de deux heures consacrée à la répétition de coups de feu liés au trafic de drogue dans cette commune de l'ouest de la capitale, la ministre de l'Intérieur s'est engagée à "tout faire pour renforcer les effectifs policiers, également à Molenbeek". Catherine Moureaux s'est montrée plutôt satisfaite du climat de la réunion: "je pense que la ministre perçoit l'urgence de la situation", a-t-elle commenté. La bourgmestre était venue avec trois demandes: l'arrivée immédiate de 20 policiers supplémentaires, un engagement sur la pérennité du plan canal (ndlr: qui prévoit la mise à disposition de policiers supplémentaires sur une zone bien plus vaste que Molenbeek) tant qu'il n'y a pas de mesure plus structurelle pour améliorer l'encadrement policier à Bruxelles; et la prise en compte de Bruxelles dans le top des priorités, dans le contexte de l'affectation des 60 millions de moyens budgétaires fédéraux supplémentaires à la sécurité. "Nous avons pu échanger sans langue de bois. Le problème dépasse le cadre de la commune, de la Région et du pays", a commenté la bourgmestre. "Nous avons déjà mis plus de moyens policiers à disposition depuis le début de la législature. S'il y en a d'autres, il y en aura à Molenbeek également" a embrayé la ministre de l'Intérieur. Mme Verlinden a également plaidé pour une concertation sur le plan de la prévention avec les autorités compétentes, y compris avec le ministre-président bruxellois, chargé de coordonner la sécurité et de la prévention à Bruxelles. (Belga)

© 2022 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.