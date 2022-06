Coups de feu samedi soir à Bruxelles-centre: l'hypothèse d'un règlement de compte avancée

Un homme de 43 ans, Erion H., a été grièvement blessé par balles lors d'une fusillade survenue samedi soir vers 20h20 place De Brouckère, dans le centre de Bruxelles, selon une information du quotidien Het Laatste Nieuws (HLN). Le parquet de Bruxelles a confirmé lundi qu'une enquête était ouverte, mais qu'il ne ferait pas de commentaires dans l'intérêt de celle-ci.Selon les informations et témoignages réunis par le quotidien, six balles ont été tirées lors de ce qui s'apparente à un règlement de comptes. La victime a été touchée à la poitrine et aux jambes. Le principal suspect est Noga K. (44 ans), d'après HLN, les deux hommes nourrissant un différend depuis une vingtaine d'années. Il a été condamné pour avoir tué par balles en 2000 le père d'Erion H., avec un de ses amis, dans la salle de réveil d'un hôpital albanais. Ses fils ont répliqué un an après en organisant une descente dans un café anversois où se trouvait Noga K. avec une de ses connaissances, qui est décédée. Erion H. a été arrêté et remis à l'Albanie en 2013. Noga K. a été acquitté en 2005 devant la cour d'assises d'Anvers pour le meurtre d'Astrit Shperdheja, 37 ans, en rue. (Belga)

