Cour constitutionnelle: le PS déplore des jeux politiciens

Plusieurs mandataires PS ont regretté vendredi le rejet de la candidature de la députée Zakia Khattabi (Ecolo) à la Cour constitutionnelle. Ils ont pointé du doigt l'attitude "politicienne" de ses opposants, notamment au MR."C'est donc officiel, la Cour Constitutionnelle est belle est bien mise en incapacité d'exercer ses missions fondamentales pour notre démocratie. Ces petits jeux politiciens joués par les fascistes, les nationalistes et les libéraux salissent nos institutions", a déclaré sur Twitter le sénateur Julien Uyttendaele, insistant de la sorte sur la composition incomplète à ce jour de la Cour. Le président de la fédération bruxelloise du PS, Ahmed Laaouej, a rappelé la campagne menée par les nationalistes flamands contre Mme Khattabi. "Dans la procédure de désignation à la Cour constitutionnelle, il faut se souvenir des rétroactes: la campagne haineuse et ad personam de la NVA contre Zakia Khattabi. L'extreme droite (VB) n'étant pas en reste. C'est cela que conforte l'attitude déplorable et politicienne du MR", a-t-il regretté. (Belga)