Covid: durcissement des restrictions sanitaires aux Pays-Bas

Le Premier ministre néerlandais a annoncé vendredi un renforcement des restrictions sanitaires pour lutter contre une flambée des cas de Covid-19, comme notamment la fermeture à 17h00 des bars, restaurants et magasins non essentiels."A partir de dimanche, tout aux Pays-Bas est en principe fermé entre 17h00 et 5h00", à part notamment des magasins essentiels, a déclaré le Premier ministre Mark Rutte lors d'une conférence de presse à La Haye. (Belga)

