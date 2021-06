Covid: record de décès quotidiens en Russie avec 652 morts

Le gouvernement russe a fait état mardi de 652 morts dues au Covid-19 en 24 heures, le bilan quotidien le plus lourd depuis le début de la pandémie et causé par l'essor du variant Delta.La deuxième ville de Russie, Saint-Pétersbourg, qui accueille vendredi un quart de finale de l'Euro de foot, a recensé 119 morts, là aussi un record, tandis que Moscou, épicentre de l'épidémie, en a comptabilisé 121. Au total, la Russie déplore 134.545 morts, ce qui en fait le pays européen le plus endeuillé. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.