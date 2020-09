Crash d'un avion de transport militaire en Ukraine, des morts

Un avion de transport de l'armée ukrainienne s'est écrasé vendredi soir dans la région de Kharkiv, dans l'Est du pays, faisant "des morts et des blessés", ont indiqué les forces aériennes nationales dans un communiqué.Cet avion de transport Antonov-26 s'est écrasé à l'atterrissage, ont-elles précisé. "Outre l'équipage, des étudiants de l'institut des forces aériennes ukrainiennes de Kharkiv se trouvaient à bord. Il y a des morts et des blessés", selon la même source. (Belga)

