Crash d'un avion malaisien en Ukraine - Commémorations virtuelles cette année pour les victimes du crash aérien du MH17

Les commémorations de la catastrophe du vol MH17, le 17 juillet, se tiendront cette année de manière virtuelle en raison de la pandémie de nouveau coronavirus.La Fondation mise sur pied pour les familles des victimes de la tragédie du vol MH17 a indiqué qu'elle s'était faite à l'idée d'une cérémonie de commémorations différente cette année et que les préparatifs étaient déjà "à un stade avancé". Les autorités locales ont autorisé les membres du conseil d'administration de la Fondation à se rassembler à Vijfhuizen, sur le site du mémorial dédié aux 298 victimes du crash aérien survenu il y a presque six ans. Le diffuseur public néerlandais NOS transmettra la cérémonie en direct. L'année dernière, quelque 1.200 personnes avaient assisté à la cérémonie de commémorations. L'avion de Malaysia Airlines avait été atteint, le 17 juillet 2014, par un missile au-dessus de l'est de l'Ukraine. Le vol était parti d'Amsterdam et devait se rendre à Kuala Lumpur. Les 298 occupants de l'appareil, dont 190 Néerlandais et quatre Belges, étaient décédés. (Belga)