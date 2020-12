Création d'une Conférence interministérielle sur la Migration et l'Intégration

Le Conseil des ministres a marqué son accord vendredi sur la création d'une Conférence interministérielle sur la Migration et l'Intégration, annonce samedi le secrétaire d'État à l'Asile et la Migration Sammy Mahdi (CD&V).L'immigration est une compétence fédérale alors que l'intégration est du ressort des Régions. "Cette plateforme de concertation veillera à davantage harmoniser les politiques des autorités fédérales et des entités fédérées", explique M. Mahdi. Ce dossier sera inscrit à l'ordre du jour du prochain Comité de concertation. Le Conseil des ministres a en outre marqué son accord sur la prolongation jusqu'au 30 septembre 2024 du contrat de bail de l'immeuble qui héberge le siège de Fedasil, rue des Chartreux à Bruxelles. Il a également validé la procédure modifiée devant le Conseil du Contentieux des Étrangers (CCE) en vigueur en raison de la pandémie de Covid-19. Les rencontres physiques doivent être évitées autant que possible, le télétravail étant devenu la règle. (Belga)

