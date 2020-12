La ministre flamand e de l'Emploi, Hilde Crevits, augmente le subside par titre-service de 0,12 euro à partir du 1er janvier, a-t-elle annoncé vendredi. La mesure coûtera 11 millions d'euros et vise à donner un peu d'air à un secteur touché par la crise du coronavirus.Cette augmentation permettra au secteur de couvrir le coût de l'indexation automatique des salaires dans ce secteur qui compte en Flandre 100.000 travailleurs, 1.300 entreprises et 750.000 utilisateurs. "Il est important de soutenir ce secteur. Les aides ménagères sont indispensables pour de nombreux ménages et personnes âgées. Ce secteur favorise en outre un emploi durable pour de nombreuses personnes", a souligné la ministre. (Belga)