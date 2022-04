Cristiano Ronaldo et sa famille sont en deuil après la perte de leur petit garçon

Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez ont publié un communiqué, lundi, sur les réseaux sociaux, pour annoncer le décès de l'un de leur deux nouveaux-nés. Le couple attendait des jumeaux, mais leur petit garçon n'a pas survécu à l'accouchement."C'est avec notre plus grande tristesse que nous devons annoncer que notre petit garçon est décédé. C'est la plus grande douleur que n'importe quel parent puisse ressentir. Seule la naissance de notre petite fille nous donne la force de vivre ce moment avec un peu d'espoir et de joie", explique le texte publié sur le compte Instagram de Cristiano Ronaldo et sur celui de sa compagne. En octobre dernier, Ronaldo avait annoncé que Georgina était enceinte de jumeaux. À 37 ans, il était déjà père de 4 enfants, dont les 3 premiers sont issus d'une gestation pour autrui. Sa compagne actuelle a ensuite donné naissance à une petite fille en 2017. (Belga)