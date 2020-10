Cristiano Ronaldo manquera ses retrouvailles avec Messi, le jeune Koni De Winter repris

Cristiano Ronaldo manquera ses retrouvailles avec Lionel Messi. Le Portugais ne figure pas dans la sélection de la Juventus pour affronter Barcelone mercredi soir en Ligue des Champions. Le jeune Koni De Winter, 18 ans, fait partie du groupe de joueurs repris par Andrea Pirlo.En quarantaine depuis deux semaines après un test positif au coronavirus, Ronaldo devait passer un test négatif avant mardi soir au plus tard pour pouvoir participer au match. Les retrouvailles entre Ronaldo et Messi sont donc reportées au match retour prévu le 8 décembre. En plus de Ronaldo, Andrea Pirlo, l'entraîneur turinois, sera également privé de ses défenseurs Alex Sandro, Matthijs de Ligt et Giorgio Chiellini. Des absences qui profitent au jeune Koni De Winter qui intègre la sélection. Le jeune défenseur, formé au Lierse et à Zulte Waregem, évolue pour les équipes de jeunes des 'Bianconeri' depuis 2019. Daouda Peeters, l'international espoirs, qui évolue avec les U23 de la Juventus ne figure pas dans la sélection de Pirlo. Peeters, 21 ans, était resté sur le banc lors du partage de la Juve face à l'Hellas Vérone (1-1) dimanche en championnat. (Belga)