Critérium du Dauphiné - Carlos Verona: "Je n'ai cru à mon succès seulement à 200 mètres de la ligne"

En se débarrassant de son compagnon d'échappée Kenny Elissonde à six kilomètres de l'arrivée au sommet à Vaujany, l'Espagnol Carlos Verona a remporté samedi l'avant-dernière étape du 74ème Critérium du Dauphiné. Apprenant que Primoz Roglic avait accéléré à un kilomètre et demi de l'arrivée, le coureur Movistar, 29 ans, a tout donné pour conserver 13 secondes d'avance sur le Slovène."Cette victoire me procure un sentiment indescriptible. Je suis une personne très émotive. Je suis devenu coureur pour gagner, alors quand je le fais, c'est génial.", a prétendu Verona. "Avant le départ, on avait décidé que je pouvais tenter ma chance. Mes équipiers ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour me mettre dans l'échappée. Et bien sûr, je l'ai saisie à deux mains. Cela a vraiment été ma journée même si j'ai beaucoup souffert. Je n'ai cru à mon succès seulement à 200 mètres de la ligne. Je savais que Primoz revenait et que les choses pourraient devenir difficiles. Heureusement, Patxi Vila m'a donné les bonnes informations, ce qui m'a permis de ne pas stresser dans ce final." S'il n'avait pas encore remporté de succès chez les pros, Verona avait toutefois terminé deuxième de la deuxième étape de la Vuelta en 2021 et troisième de la huitième étape du Tour entre Cazères et Loudenville. "Je n'avais jamais gagné auparavant, mais j'en ai été proche à plusieurs reprises. C'était une année difficile, donc cette victoire est très émouvante pour moi. Nous avons reconnu le final de cette étape du Dauphiné avec l'équipe il y a quelque temps. Cela m'a aidé, bien sûr. Cette victoire devrait et va me donner beaucoup de confiance pour l'avenir", a conclu Verona. (Belga)