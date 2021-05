Critérium du Dauphiné - Démonstration de Brent Van Moer, vainqueur en solitaire de la première étape

Auteur d'un grand numéro, Brent Van Moer est le premier leader du 73e Critérium du Dauphiné (WorldTour) après avoir remporté la première étape du traditionnel rendez-vous de préparation au Tour de France, un circuit long de 181,8 kilomètres autour d'Issoire, dimanche en France. Le Belge, membre de l'échappée du jour, s'est imposé en solitaire afin de décrocher la première victoire de sa jeune carrière. Le natif de Beveren est logiquement le premier leader.Le début de course a vu un quatuor rapidement s'extirper du peloton avec Van Moer, l'Autrichien Patrick Gamper (BORA-hansgrohe), l'Américain Ian Garrisson (Deceuninck-Quick Step) et le Français Cyril Gautier (B&B). Les fuyards, qui ont longtemps compté 5:00 d'avance sur le peloton, ont vu Garrison se faire distancer dans le col de la Croix des Gardes. Au pied de la dernière difficulté de la journée, le trio comptait moins de 2:00 sur la meute, emmenée par les équipes INEOS-Grenadiers et Movistar. Visiblement plus fort que ses compagnons, Van Moer est parti en solitaire à 16,6 km du but. C'est avec un viatique de 1:02 que le Belge de 23 ans a basculé vers Issoire. Van Moer a brillamment résisté au retour du peloton après avoir roulé 178 kilomètres en tête. Il a passé la ligne avec quelques secondes d'avance sur le peloton, réglé par l'Italien Sonny Colbrelli (Bahrain-Victorious). Le Français Clément Venturini (AG2R Citroën) a terminé 3e. Lundi, la 2e étape verra le peloton relier Brioude à Saugues sur 172,8 km. Elle présente un profil qui devrait profiter aux attaquants et baroudeurs. En effet, deux côtés sont prévues dans les 20 dernières bornes. La succession du Colombien Daniel Martinez se jouera sûrement le weekend prochain avec deux étapes alpestres au programme. (Belga)