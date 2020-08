Critérium du Dauphiné: Formolo enlève la 3e étape en solo, Roglic reste leader

L'Italien Davide Formolo (UAE-Team Emirates) s'est adjugé la 3e étape du Critérium du Dauphiné (WorldTour), disputée vendredi sur 157 kilomètres entre Corenc et Saint-Martin-de-Belleville, en Savoie. Le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma), 2e à 33 secondes, conserve son maillot jaune de leader.Davide Formolo était le dernier rescapé de l'échappée matinale qui s'est formée après 30 kilomètres de course. Le champion d'Italie a lâché son dernier compagnon d'échappée, le Français Pierre Latour (AG2R La Mondiale) au km 91, dans l'ascension du col de la Madeleine (hors-catégorie) et a été au bout de son effort pour aller à 27 ans sa 4e victoire en carrière. Primoz Roglic a pris la 2e place à 33 secondes, devant le Français Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), l'Allemand Emmanuel Buchmann (BORA-hansgrohe) et le Colombien Daniel Martinez (EF Pro Cycling). Maillot jaune après sa victoire dans la 2e étape jeudi au col de Porte, Roglic conserve la tête du classement général où il devance Pinot de 14 secondes et Buchmann de 20 secondes. Samedi, la 4e étape sera encore montagneuse. Longue de 153,5 kilomètres, elle reliera Ugine à Mégève. (Belga)