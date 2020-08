Critérium du Dauphiné: Primoz Roglic l'emporte au col de Porte et prend le maillot jaune

Le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma) a remporté la première étape du Critérium du Dauphiné (WorldTour), qui a mené le peloton de Vienne au col de Porte jeudi sur une distance de 135 kilomètres. Le vainqueur du dernier Tour d'Espagne a accéléré dans le dernier kilomètre pour aller s'imposer avec 8 secondes d'avance sur le Français Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) et l'Allemand Emmanuel Buchmann (BORA-hansgrohe).Le Français Guillaume Martin (Cofidis) et le Colombien Nairo Quintana (Arkéa Samsic) complètent le top 5. Le Colombien Egan Bernal (Ineos), vainqueur du dernier Tour de France, a terminé 10e à 10 secondes. Primoz Roglic, 30 ans, prend le maillot jaune à son coéquipier Wout van Aert, qui était devenu le premier leader de l'épreuve à la suite de sa victoire dans la première étape, mercredi à Saint-Christo-en-Jarez. Au général, Roglic compte 12 secondes d'avance sur Pinot et 14 sur Buchmann. Bernal est 4e à 16 secondes. Vendredi, c'est une étape de montagne qui attend les coureurs, qui relieront Corenc, près de Grenoble, à Saint-Martin-de-Belleville, en Savoie, sur 157 kilomètres. Au programme: le col de la Madeleine (HC, km 105, 17,3 km à 8,3 %) et une arrivée jugée à Saint-Martin-de-Belleville (1e catégorie, 14,8 km à 6%). (Belga)