Croatie: deux militaires tués dans un crash, le ministre démissionne

Le ministre de la Défense croate a démissionné jeudi après la mort de deux militaires dans le crash d'un avion lors d'un entraînement."C'est une grande perte pour l'armée croate", a affirmé à la presse le ministre, Damir Krsticevic. "Je démissionne". "L'important, c'est que tout cela fasse l'objet d'une enquête", a ajouté celui qui était aussi l'un des vice-Premiers ministres. L'accident a tué les deux occupants d'un appareil de fabrication tchèque, un Zlin, qui s'est écrasé vers 16h00 à proximité du village de Donje Biljane, près de la côte adriatique et de la ville de Zadar. "C'était un vol d'entraînement ordinaire", a indiqué le ministère de la Défense dans un communiqué, sans détailler les causes possibles de l'accident. Le ministre démissionnaire doit rencontrer le chef de gouvernement Andrej Plenkovic vendredi, après l'avoir eu au téléphone jeudi, a précisé le gouvernement. C'est le deuxième accident mortel pour l'armée de l'Air croate en 2020. En janvier, également lors d'un vol d'entraînement, deux militaires avaient été tués dans le crash d'un hélicoptère militaire en mer Adriatique. Les causes de l'accident de l'appareil de fabrication américaine, un OH-58D Kiowa Warrior de Bell Helicopter, n'ont pas été rendues publiques. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.