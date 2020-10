Croky Cup - Tous les clubs professionnels sont passés

Les clubs professionnels n'ont pas été surpris lors du cinquième tour de la Croky Cup, dimanche. OH Louvain s'est imposé 0-2 à Knokke (National 1) grâce à un but et à une passe décisive du roi des donneurs d'assists de la Jupiler Pro League, le Français Xavier Mercier. Frédéric Duplus a marqué le second but du club de D1A. Samedi, Waasland-Beveren a battu le Sparta Petegem (National 2) 3-0.Traditionnellement, les clubs de D1A n'entrent en lice qu'au sixième tour mais comme cette saison, il y dix-huit clubs, deux d'entre eux ont déjà fait leur entrée dans la compétition. Quatre clubs D1B étaient également au programme ce dimanche. Seraing a fait du petit bois (6-1) du SC Blankenberge (1ère Provinciale). Cascio (2x), Ndiaye, Al Badaoui (2x) et un but contre son camp ont fait la différence pour les Métallos. Westerlo a joué son premier match après plus d'un mois de repos forcé dû à un grand nombre d'infections au coronavirus. Les Campinois ont infligé un 5-1 à Hadès (National 2). Van Eenoo, Gboho et le débutant Cicek (x) ont griffé ce succès. L'Union a dominé 4-0 Heist, qui est actuellement deuxième en National 1. Sigurdarson, Undav, Vanzeir et Lapoussin ont été les buteurs unionistes. C'est finalement Lommel qui a eu le plus de mal. Les Limbourgeois ont été menés 1-2 par Zelzate (National 2) avant de s'imposer 3-2. Moreno, Hendrickx et Brebels ont assuré la qualification de Lommel. Samedi, le RWDM a cartonné 1-8 à Rochefort (Nationale 3). Deinze a été sorti après prolongations par Thes Sport, le leader de la Nationale 1. Au quatrième tour, le Lierse Kempenzonen s'est incliné face à Olympic Charleroi (Nationale 1). (Belga)