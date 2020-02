Cross-country: Duel en perspective entre Bouchikhi et Kimeli pour le titre national dimanche à Laeken

La sixième et dernière manche de la Cross Cup se déroulera dimanche dans le Parc de Laeken à Bruxelles, dans le cadre des championnats de Belgique de cross-country. La fin de la saison hivernale sera notamment placée sous le signe d'un duel entre Soufiane Bouchikhi et Isaac Kimeli, sous l'arbitrage de Lahsene Bouchikhi, frère cadet du champion de Belgique en titre.Le champion de Belgique sortant, Soufiane Bouchikhi, sera opposé à Isaac Kimeli. Le duel sera placé sous l'arbitrage du nouveau leader de la Cross Cup, Lahsene Bouchikhi, vainqueur du récent cross de Rotselaar et qui entend bien défendre son statut. On retrouvera également chez les hommes Lander Tijtgat, 36 ans, qui fera ses premiers pas en compétition cet hiver, après avoir été victime d'une fracture de stress. Les autres outsiders du jour seront, entre autres, Dieter Kersten, Michael Somers, Dame Tasama ou encore Steven Casteele. Tim Van de Velde et Guillaume Grimard devraient se disputer la couronne nationale chez les Espoirs. Chez les dames, la marathonienne Hanne Verbruggen sera la grande favorite, pour le titre national et pour la victoire finale en Cross Cup. Sofie Van Accom, la championne de Belgique en titre Hanna Vandenbussche, Eline Dalemans et Lisa Rooms, seront ses principales adversaires. Le grand favori du cross court sera Robin Hendrix, qui a dominé la saison de la Cross Cup et qui vient de porter son nouveau record personnel sur 3.000m à 7:51.29, en décrochant le titre de champion de Belgique en salle à Gand. Chez les dames, la championne en titre Elise Vanderelst sera une candidate très sérieuse à sa succession. En 2019, les titres nationaux étaient revenus, dans le cross long masculin, à Soufiane Bouchikhi qui avait devancé Robin Hendrix et Dame Tasama; chez les dames, Hanna Vandenbussche s'était imposée devant Sofie Van Accom et Hanne Verbruggen. Les couronnes nationales en cross court avaient été conquises par Ali Hamdi et Elise Vanderelst. (Belga)

