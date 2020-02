CrossCup - Classement général après la 5e manche à Rotselaar

Classement général de la CrossCup d'athlétisme, établi sur base des 3 meilleurs résultats de chaque athlète dans les cross de Mol-Roulers-Hannut et Rotselaar, plus celui de Berlare après la 5e manche qui a été disputée dimanche à Rotselaar et avant la 6e et dernière manche qui sera disputée le 23 février à Bruxelles à l'occasion des championnats de Belgique qui entreront également en compte pour le classement final:MESSIEURS Scolaires : 1. Wout Louagie (OB) 80 points, 2. Noah Konteh (OLSE) 70, 3. Casper Lievens (VAC) 53. Juniors: non communiqués Seniors. 1. Lahsene Bouchikhi (RESC) 67 points, 2. Dieter Kersten (ADD) 65, 3. Michael Somers (LYRA) 61, 4. Isaac Kimeli (OEH) 61, 5. Soufiane Bouchikhi (TFCL) 58. U23. 1. Tim Van De Velde (DUFF) 55 points, 2. Guillaume Grimard (DCLA) 49, 3. Jonathan Goudeseune (FLAC) 37. Cross court. 1. Robin Hendrix (OEH) 85 points, 2. Welsey De Kerpel (ROBA) 51, 3. Valère Hustin (DAMP) 50. DAMES Scolaires. 1. Fien Pausens (ATLA) 72 points, 2. Laure Bilo (ASVO) 64, 3. Julie Voet (FLAC) 48. Juniores. (non communiqué) Seniores. 1. Hanne Verbruggen (VITA) 94 points, 2. Sofie Van Accom (ACHL) 73, 3. Hanna Vandenbussche (AVR) 63. U23. 1. Milly Welsch SER) 42 points, 2. Hannelore De Lathouwer (RCG) 37. (Belga)