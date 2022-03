CrossCup: La dernière manche dimanche à Laeken fait office de championnats de Belgique

La dernière manche de la CrossCup en athlétisme dans le parc de Laeken dimanche fera office de championnats de Belgique où Mieke Gorissen et John Heymans défendront leur titre respectif.Mieke Gorissen avait conquis son premier titre national l'an dernier, mais la marathonienne devra compter avec Lisa Rooms qui l'a battu à Hannut il y a quinze jours de même qu'avec Hanne Verbruggen, en confiance avec son temps limite sur le marathon pour l'Euro réussi à Séville il y a deux semaines aussi. D'anciennes lauréates, Sofie Van Accom et Hanna Vandenbussche sont au départ de même que Nina Lauwaert, victorieuse en novembre de la manche de la CrossCup à Roulers. Au classement de cette CrossCup, Mieke Gorissen devance Lisa Rooms de trois unités. Chez les messieurs, John Heymans n'est pas au mieux pour défendre son titre, revenant à peine de blessure. Michael Somers est dès lors vu comme le grand favori, lui qui n'a pas encore été devancé par un autre Belge cette saison et qui fut 5e à l'Euro de cross-country de Dublin en décembre. Il devra cependant se méfier de Soufiane Bouchikhi. Nicolaï Sake est lui cité comme un outisder. Au classement de la CrossCup, Michael Somers, qui n'a encore jamais été champion de Belgique, devance plus largement Nicolaï Sake, 2e à 29 points. Dans les épreuves de cross court, Elise Vanderelst est favorite chez les dames, mais la championne de Belgique du 1.500m devra composer avec Jenna Wyns, qui l'a battue à Diest, et avec Lotte Scheldeman, qui défendra son titre national. Chez les messieurs, Ruben Querinjean est favori à sa propre succession. Valère Hustin et Pieter-Jan Hannes sont cependant candidats aussi. (Belga)