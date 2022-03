CrossCup - Résultats du cross de Bruxelles

Principaux résultats du cross de Bruxelles dont les épreuves, comptant pour le championnat de Belgique, ont été disputées dimanche dans le parc de Laeken à Bruxelles dans le cadre de la 6e et dernière manche de la 40e édition de la CrossCup.MESSIEURS Scolaires 2006. 1. S. Serrano (KAAG), 2. E. Vermeulen (WS), 3. I. Kopriva (AVT), Scolaires 2005. 1. S. Jeukenne (HERV), 2. N. Coetsier (KAAG), 3. J. Kindt (AVR). Juniors. 1. N. Konteh (OLSE), 2. M. Mievens (VAC), 3. Z. Ceunen (SACN), 4. W. Hendrix (ABES), 5. R. Thibert (HERV). Seniors. 1. M. Somers (LYRA), 2. S. Bouchikhi (RFCL), 3. D. Boulvin (CABW), 4. N. Saké (LYRA), 5. C. Deflandre (HERV), 6. J. Heymans (DCLA), 7. A. Collard (HERV), 8. S. Casteele (KKS), 9. M. de Backer (ACME), 10. S. Vercauteren (ACME). Cross court. 1. R. Querinjean (WACO), 2. R. Verheyden (EA), 3. P-J. Hannes (ACHL), 4. T. Moukrime (SER), 5. V. Hustin (WACO). DAMES Scolaires 2006. 1. A. Van Breedam (LIER), 2. F. Paulissen (ACHL), 3. N. Jacques (DCLA). Scolaires 2005. 1. H. Enkels (LOOI), 2. Pennelman (ACW), 3. D. Poppe (AVLO). Juniores. 1. F. Peusens (ATLA), 2. E. Vanhoeck (DUFF), 3. L. Bilo (ASVO), 4. J. Voet (AVR), 5. F. Cuypers (DCLA). Seniores. 1. M. Gorissen (ADD), 2. L. Rooms (AVLO), 3. E. Dalemans (AVLO), 4. S. van Accom (ACHL), 5. N. Lauwaert (ACW), 6. H. Vandenbussche (AVR), 7. C. Herbiet (WACO), 8. A. Verhoeven (ALVA), 9. Van der Reijken (NA), 10. H. Verbuggen (VITA). Cross court. 1. E. Vanderelst (MOHA), 2. J. Wyns (VAC), 3. L. Scheldeman (ADD), 4. A. Nijssen (ATLA), 5. M. Parewyck (EA). (Belga)

