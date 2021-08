Crucke annonce des aides pour les infrastructures inondées

Le ministre wallon du Budget, Jean-Luc Crucke annonce que la Région va débloquer des fonds pour aider 71 communes dont les infrastructures sportives ont été endommagées lors des inondations. Il s'agit essentiellement de huit communes, dont six en région liégeoise, lit-on jeudi dans les journaux de Sud Presse.Pour les infrastructures sportives, l'étendue du dommage représente plus de 51 millions d'euros. Ce sont 71 communes touchées, 185 sites touchés, dont 115 sont inutilisables, a expliqué le ministre. "Sur les 51 millions, on retrouve essentiellement les communes les plus touchées de la province de Liège : Chaudfontaine, Verviers, Theux, Limbourg, Pepinster, Trooz. Plus Durbuy et Rochefort", explique encore M. Crucke. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.