Crues en Australie: 20.000 personnes restent déplacées, les travaux nettoyage débutent

Près de 20.000 personnes restent déplacées jeudi sur la côte est de l'Australie après les inondations provoquées par des pluies diluviennes en début de semaine. Les intempéries ayant en partie cessé, les travaux de désencombrement ont débuté.Deux personnes ont perdu la vie dans ces crues, alors que le corps d'un homme a été retrouvé mercredi dans sa voiture en périphérie de Sydney( Nouvelle-Galles du Sud). Le décès d'un ressortissant Pakistanais aussi retrouvé dans une voiture semble aussi lié aux intempéries, ont aussi annoncé les autorités de l'Etat voisin du Queensland. Si le beau temps est revenu, les autorités maintiennent leurs avertissements alors que les cours d'eau restent anormalement gonflés. Toutefois le pic semble avoir été atteint, a annoncé la Première ministre de l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud, le plus peuplé d'Australie et le plus fortement touché par les précipitations, Gladys Berejiklian, lors d'une conférence de presse jeudi. La région de la "Mid North Coast", au nord de Sydney est victime de crues jamais vue en 100 ans, estiment les autorités. Si 3.000 personnes évacuées ont pu retrouver leur domicile, 20.000 autres restent déplacées, et des dizaines de milliers d'autres sont toujours en alerte pour des risques d'évacuation. Les secours, appuyés par la Défense, continuent d'acheminer des vivres aux personnes isolées par la montée des eaux. L'armée est aussi en renfort pour entamer les travaux de nettoyage. Des centaines de soldats et de pompiers volontaires prennent part aux opérations, tentant d'enlever la boue sur les voies de circulation et dégageant les débris à l'aide de tronçonneuses. Ben Shepherd, inspecteur au sein du service d'incendie rural, a expliqué que ses équipes oeuvrent à permettre "un retour à la normale dès que possible". Mais "cela pourrait prendre des semaines, voire des mois dans certaines zones", a-t-il ajouté. (Belga)