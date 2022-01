CSI 3* d'Oliva Nova - Olivier Philippaerts 2e du Grand Prix, Jérôme Guéry 4e

Trois cavaliers belges se sont hissés dans le top 10 du Grand Prix du concours de saut d'obstacles d'Oliva Nova, un CSI 3 étoiles, dimanche en Espagne. Deux d'entre elles ont pu disputer le barrage.Olivier Philippaerts, en selle sur Legend Of Love, y est allé d'un deuxième sans-faute, mais s'y est montré aussi un peu moins rapide (41.83) que le Français Simon Delestre avec Dexter Fontenis Z (0-40.67). Jérôme Guéry avec Napoli (0-42.80) a pris la quatrième place sur les cinq combinaisons en barrage dans ce barème A 1m50. Koen Vereecke (Lector) a commis une faute au premier passage (4-67.67) le privant du barrage. Il termine 7e. Cinq autres paires belges ont pu se classer dans ce Grand Prix, Gudrun Patteet (Sea Coast Monalisa) a terminé 21e, Grégory Wathelet (Concento) 22e, Vincent Lambrecht (Canaletto Gali) 31e, Karel Cox (Curiano) 35e et Ludo Philippaerts (Mr. Idol S) 36e alors que Virginie Thonon (High Tech) et Manuel Thiry (Iron Man) n'ont pu terminer. (Belga)