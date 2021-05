CSI 4* de Gorla Minore - Alexander Kumps 5e du Grand Prix

Alexander Kumps, en selle sur Luigi van de Kornelishoeve, a pris la 5e place du Grand Prix 4 étoiles, 1m55, du jumping international de Gorla Minore, en Italie. La victoire est revenue au champion olympique suisse de Londres, Steve Guerdat et Uranie de Belcour.Deux duos belges figuraient parmi les treize barragistes. Thibeau Spits, âgé de 20 ans, a commis deux fautes et a donc dû se contenter de la 12e place. Alexander Kumps, 29 ans, a réussi un parcours sans faute en 36.23 secondes de quoi se classer 5e. Steve Guerdat a devancé, en 33.56 secondes, l'Irlandais Harry Allen (Guinness) et le Marocain Abdelkebir Ouaddar (Istanbull van het Ooievaarshof) . (Belga)