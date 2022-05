CSI 5* de Hambourg - Christian Ahlmann gagne le Grand Prix , Niels Bruynseels se classe 7e

L'Allemand Christian Ahlmann a remporté le Grand Prix du jumping international 5 étoiles de Hambourg, qui est aussi la 6e manche du Global Champions Tour, samedi en Allemagne. Il a remporté le barrage à huit sur son étalon belge Dominator grâce à un parcours sans faute. Son compatriote Andre Thieme (Chakaria) et l'Irlandais Michael Pender (Calais) ont partagé la 2e place à 82 centièmes de seconde.Niels Bruynseels et sa jument Cristel, ont concédé 4 points de pénalité dans ce barrage et terminé au 7e rang. Olivier Philippaerts (Le Blue Diamond) a fini 20e (4 pts) et Pieter Devos (Coleraine) 28e (8 pts). Ahlmann, 47 ans, a remporté un chèque de 100.000 euros et pris la tête du classement du Global Champions Tour où il a rejoint Pieter Devos avec 119 points. Bruynseels est 3e à 9 points. (Belga)