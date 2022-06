CSI 5* de Stockholm - Zoé Conter et les Rome Gladiators 2e du premier tour de la Global Champions League

Grâce notamment au sans-faute de Zoé Conter (Dawa), l'équipe des Rome Gladiators occupe la 2e place provisoire de la 8e manche de la Global Champions League de saut d'obstacles d'équitation, vendredi au jumping international 5 étoiles de Stockhölm.L'Irlandais Shane Breen (Ipswich), autre membre des Gladiators, a aussi réalisé un parcours sans faute dans la capitale suédoise. Seuls les Suédois Peder Fredrickson (Catch Me Not) et Malin Baryard-Johnson (Indiana) ont fait aussi bien. Et comme le duo suédois s'est révélé 7/100e de seconde plus rapide, les Stockholm Hearts occupent la première place. Jordy Van Massenhove (Gaga) a pris dix points de pénalité et occupe avec les Scandinavian Knights la 10e place. Jérôme Guéry (Margriet) a renversé deux obstacles et figure au 13e rang avec les St Tropez Pirates. Les 11 points concédés par Pieter Devos (Kannabis) ont placé les Prague Lions à la 16e et dernière place. (Belga)